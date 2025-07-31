Франція

З футболістом збірної України вже погоджено п'ятирічний контракт.

Захисник Борнмута та збірної України Ілля Забарний найближчим часом стане гравцем ПСЖ. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, останні переговори між клубами щодо трансферу 22-річного українця пройшли успішно - залишилося узгодити лише останні формальності.

Також наголошується, що п'ятирічний контракт із Забарним був узгоджений ще у травні.

Минулого сезону Забарний провів 39 матчів, у яких відзначився однією гольовою передачею.

Раніше повідомлялося, що Пінейру розсудить матч між ПСЖ та Тоттенгемом за Суперкубок УЄФА.