З футболістом збірної України вже погоджено п'ятирічний контракт.
Ілля Забарний, Getty Images
31 липня 2025, 20:41
Захисник Борнмута та збірної України Ілля Забарний найближчим часом стане гравцем ПСЖ. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, останні переговори між клубами щодо трансферу 22-річного українця пройшли успішно - залишилося узгодити лише останні формальності.
Також наголошується, що п'ятирічний контракт із Забарним був узгоджений ще у травні.
Минулого сезону Забарний провів 39 матчів, у яких відзначився однією гольовою передачею.
Раніше повідомлялося, що Пінейру розсудить матч між ПСЖ та Тоттенгемом за Суперкубок УЄФА.