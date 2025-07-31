Захисник Борнмута та збірної України Ілля Забарний найближчим часом стане гравцем ПСЖ. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, останні переговори між клубами щодо трансферу 22-річного українця пройшли успішно - залишилося узгодити лише останні формальності.

Також наголошується, що п'ятирічний контракт із Забарним був узгоджений ще у травні.

Минулого сезону Забарний провів 39 матчів, у яких відзначився однією гольовою передачею.

Раніше повідомлялося, що Пінейру розсудить матч між ПСЖ та Тоттенгемом за Суперкубок УЄФА.