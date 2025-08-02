Захисника Реала звинувачують у розповсюдженні відео інтимного характеру за участі неповнолітніх.
Павло Асенсіо, Getty images
02 серпня 2025, 20:24
Прокуратура Іспанії вимагає 2,5 роки позбавлення волі для центрального захисника мадридського Реала Рауля Асенсіо. Про це повідомляє іспанське видання Marca.
Футболіста звинувачують у розповсюдженні відео сексуального характеру за участі двох неповнолітніх дівчат. Подробиці справи не розголошуються, але, за інформацією джерела, Асенсіо фігурує в якості ключового підозрюваного.
Клуб наразі утримується від офіційних коментарів щодо цієї ситуації.
У минулому сезоні 22-річний оборонець провів 57 матчів у складі Реала у всіх турнірах і відзначився двома гольовими передачами.
Нагадаємо, раніше Кіліан Мбаппе публічно підтримав свого колишнього одноклубника по ПСЖ Ашрафа Хакімі, якого також звинувачують у сексуальному насильстві.