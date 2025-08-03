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Андерлехт із правом викупу орендував Ясіна Озджана.

Центральний захисник Астон Вілли Ясін Озджан поповнив склад Андерлехта, передає офіційний сайт клубу з Брюсселя.

У чемпіонаті Бельгії 19-річний турок проведе щонайменше одну кампанію. Андерлехт орендував Озджана до кінця червня 2026 року, також отримавши право викупу.

Астон Вілла оформила придбання Ясіна в рідної для нього Касимпаші ще в лютому, але приєднався він до клубу з Бірмінгема вже влітку. За даними видання The Athletic, сума трансферу склала 7+1 млн євро, тоді як контракт "левів" із гравцем розраховано на п'ять років.

У 94-х матчах чемпіонату й Кубка Туреччини він відзначився шістьма голами й чотирма асистами. У червні 2025 року Озджан дебютував за національну команду на позиції лівого захисника.