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Грецький клуб може придбати колишнього нападник збірної Італії.

Афінський Панатінаїкос виявляє інтерес до нападника італійського Комо Андреа Белотті. Про це повідомляє грецький портал gazzetta.gr.

За інформацією джерела, "ларіджані" більше не розраховують на 31-го річного італійця і цим можуть скористатися "клеверні", які наразі знаходяться в активному пошуку центрфорварда.

Зазначається, що крім "зелених" на Белотті також претендують португальські Брага та Віторія Гімараїнш, і іранський Персеполіс.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у два мільйони євро.

Минулого сезону Андреа Белотті відіграв за Комо та Бенфіку (піврічна оренда) загалом 43 матчі, забив шість голів та віддав одну результативну передачу.

Нагадаємо, що Панатінаїкос є суперником донецького Шахтаря у 3 кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Матчі пройдуть 7-го та 14-го серпня.