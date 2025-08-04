Грецький клуб може придбати колишнього нападник збірної Італії.
Andrea Belotti, getty images
04 серпня 2025, 22:56
Афінський Панатінаїкос виявляє інтерес до нападника італійського Комо Андреа Белотті. Про це повідомляє грецький портал gazzetta.gr.
За інформацією джерела, "ларіджані" більше не розраховують на 31-го річного італійця і цим можуть скористатися "клеверні", які наразі знаходяться в активному пошуку центрфорварда.
Зазначається, що крім "зелених" на Белотті також претендують португальські Брага та Віторія Гімараїнш, і іранський Персеполіс.
Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у два мільйони євро.
Минулого сезону Андреа Белотті відіграв за Комо та Бенфіку (піврічна оренда) загалом 43 матчі, забив шість голів та віддав одну результативну передачу.
Нагадаємо, що Панатінаїкос є суперником донецького Шахтаря у 3 кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Матчі пройдуть 7-го та 14-го серпня.