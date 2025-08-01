Україна

Наші дізналися арбітрів на перші матчі наступного етапу єврокубків.

УЄФА призначило бригади арбітрів на перші матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи та Ліги конференцій. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Панатінаїкос — Шахтар: головний рефері — Ерік Ламбрегтс, асистенти рефері — Йо де Вейрдт, Кевін Монтені, четвертий рефері — Натан Вербоомен (всі — Бельгія), рефері ВАР — Клей Руперті (Нідерланди), Берт Пут (Бельгія).

Полісся — Пакш: головний рефері - Юакім Естлінг, асистенти рефері — Макс-Робін Вільде, Сімон Крістенссон, четвертий рефері — Аді Аганович (всі — Швеція), рефері ВАР — Мануель Шюттенгрубер, Александер Гаркам (всі — Австрія).

Зазначимо, що Ерік Ламбрегтс вже пересікався з "гірниками", коли обслуговував гру української команди проти Олімпік Марсель (2:2) в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи сезону-2023/24.

Раніше повідомлялося, що УЄФА оштрафувало Олександрію.