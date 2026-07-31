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Єгипетський нападник погодився на фінансову пропозицію саудівського клубу.

Нападник Мохамед Салах близький до завершення трансферу в саудівський Аль-Іттіхад. Про це повідомляє портал Goal.

За інформацією джерела, переговори єгиптянина з Бешикташем зайшли в глухий кут через розбіжності щодо фінансових умов угоди.

Одразу після цього Аль-Іттіхад вступив у діалог із колишнім форвардом Ліверпуля та запропонував йому контракт із заробітною платою 25 мільйонів доларів на рік. Зазначається, що Салах вже дав згоду на перехід, а підписання паперів очікується найближчим часом.

Нагадаємо, єгипетський нападник залишив Ліверпуль у статусі вільного агента після завершення минулого сезону. За період виступів у складі мерсисайдців Салах двічі виборював титул чемпіона Англії, а також ставав переможцем Ліги чемпіонів, Клубного чемпіонату світу та Суперкубка УЄФА.