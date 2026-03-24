Англія

У таборі "червоних" виступили з офіційною заявою.

Ліверпуль офіційно оголосив про майбутній відхід свого лідера та нападника Мохамеда Салаха.

Єгипетський нападник напередодні заявив, що залишить клуб після завершення сезону-2025/26, поклавши край одній із найуспішніших глав в історії мерсисайдців.

"Мохамед Салах завершить свою блискучу кар’єру в Ліверпулі після закінчення сезону-2025/26. Форвард досяг угоди з клубом, яка передбачає завершення його видатного дев’ятирічного періоду на Енфілді.

Салах висловив бажання оголосити про це вболівальникам якнайшвидше, щоб забезпечити прозорість щодо свого майбутнього, з огляду на повагу та вдячність до них.

Після переходу з Роми влітку 2017 року гравець під номером 11 утвердився як один із найвидатніших футболістів в історії Ліверпуля, допомігши клубу виграти два титули Прем’єр-ліги, Лігу чемпіонів, Клубний чемпіонат світу ФІФА, Суперкубок УЄФА, Кубок Англії та два Кубки ліги, а також Суперкубок Англії.

Його показник у 255 голів у 435 матчах дозволяє єгиптянину посідати третє місце у списку найкращих бомбардирів в історії клубу. Він також чотири рази вигравав Золоту бутсу Прем’єр-ліги, а також здобув численні індивідуальні нагороди.

Попереду ще залишаються важливі матчі цього сезону, і Салах повністю зосереджений на тому, щоб досягти найкращого можливого результату разом із Ліверпулем. Час повною мірою відсвяткувати його спадщину та досягнення настане пізніше цього року, коли він попрощається з Енфілдом", — йдеться у заяві клубу.