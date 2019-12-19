Англия

Украинец часто подключается к атакам Ман Сити, несмотря на позицию левого защитника.

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко отличился новым достижением в английской Премьер-лиге.

Как сообщает The Tactical Times, украинец стал лучшим среди всех игроков чемпионата Англии по xGBuildup90. Этот показатель оценивает непрямое участие футболиста в атаках своей команды за 90 минут, не забивая и не делая при этом результативную передачу.

Зинченко оценили в 0.92 ожидаемого гола, а его ближайшим преследователем является его одноклубник Родри, у которого 0.86. К слову, у Мареза — 0.79, у Де Брюйне — 0.76, а у Бернарду Силвы — 0.73.

Данный показатель брался только у тех игроков АПЛ, кто провел минимум 500 минут в текущем сезоне.

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