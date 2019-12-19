Англия

Испанский специалист продолжает верить в украинца именно на позиции левого защитника.

Как и ожидалось, на поединок 1/4 финала Кубка английской Лиги тренерский штаб Манчестер Сити выпустил не основной состав, использовав внушительную ротацию.

За полтора часа до старта матча официальный аккаунт Сити в Твиттер выложил стартовый состав команды, в котором впервые после травмы появился Александр Зинченко.

Судя по фамилиям, которые в нем находились, тотальное большинство, и Football.ua в том числе, предположили, что украинец займет место в центре поля вместе с Родри и Филом Фоденом, тогда как Рияд Марез и Бернарду Силва сыграют на краях атаки, а Рахим Стерлинг в центре нападения. Анхелиньо в этом составе отводилось место левого защитника.

Многие фанаты Ман Сити по этим постом обрадовались тому, что наконец-то увидят Зинченко на месте центрхава.

Zinchenko in midfield 🤩 — Kyle Lord (@kyle_lord2) December 18, 2019

Zinchenko midfield 😍 — Reetesh Giri (@ReetAeexh) December 18, 2019

ZINCHENKO IN THE 8 POSITION WE MOVE — Samuel (got bagged) (@EIiteKDB) December 18, 2019

Zini in midfield. LETS GOOOOO — Josh (@Josh__Staners) December 18, 2019

Zinchenko finally getting that midfield nod 😍 — Clinton Baynham (@Cj_Baynham) December 18, 2019

ZINNY IN MIDFIELD — chloe🦋 (@chlomcfcx) December 18, 2019

Тем не менее, тактический гений Пепа Гвардиолы сумел всех удивить. На самом деле, В центре полузащиты Родри и Фодену помогал Бернарду Силва, а левым вингером в этом матче был Анхелиньо, тогда как Зинченко вновь вышел на позиции левого защитника.



Тепловая карта Зинченко

После матча Гвардиола заявил, что доволен игрой своей команды, в частности выступлением молодых игроков. Также он отметил, что Анхелиньо справился с выступлением не неродной для него позиции.

В том, что Зинченко вновь не дали шанс сыграть в центре полузащиты можно увидеть позитивный момент. Скорее всего, именно Александра, а не того же Анхелиньо, Пеп видит своим основным игроком на позиции левого защитника, а потому именно он и играл на ней.

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