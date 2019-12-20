Футболисты МЮ и официальные лица клуба убеждены, что Поль Погба больше не сыграет за нынешнюю команду, сообщает The Mirror.

26-летний футболист не выходил на поле с 30 сентября, когда получил травму. Оле-Гуннар Солскьяер верит, что Погба скоро вернется на поле, но француз, ожидается, рассчитывает покинуть МЮ уже в январе. В таком случае мадридский Реал будет главным фаворитом на его подписание.

В текущем сезоне Погба провел пять матчей в АПЛ: на его счету две результативные передачи. 

Ранее сообщалось, что МЮ не отпустит Погба в зимнее трансферное окно

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