Англия

Немецкий хавбек может оказаться в АПЛ.

Манчестер Юнайтед и Ман Сити начали переговоры с Байером по полузащитнику Каю Хаверцу, информирует издание Bild.

Хаверц привлек внимание многих европейских грандов и манчестерские клубы попытаются заполучить его в январе. Байер хочет выручить за своего футболиста около 130 миллионов евро.

Действующий контракт Хаверца с клубом рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне 20-летний игрок провел 20 поединков в футболке "фармацевтов", отличившись тремя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что интерес к Хаверцу проявляет Ливерпуль.

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