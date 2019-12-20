Немецкий хавбек может оказаться в АПЛ.
Кай Хаверц, Getty Images
20 декабря 2019, 09:08
Манчестер Юнайтед и Ман Сити начали переговоры с Байером по полузащитнику Каю Хаверцу, информирует издание Bild.
Хаверц привлек внимание многих европейских грандов и манчестерские клубы попытаются заполучить его в январе. Байер хочет выручить за своего футболиста около 130 миллионов евро.
Действующий контракт Хаверца с клубом рассчитан до июня 2022 года.
В текущем сезоне 20-летний игрок провел 20 поединков в футболке "фармацевтов", отличившись тремя голами и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что интерес к Хаверцу проявляет Ливерпуль.
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