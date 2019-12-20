Германия

Полузащитник Байера Кай Хаверц заинтересовал представителя английской Премьер-лиги.

Кай Хаверц заинтересовал Ливерпуль, сообщает Bild. По информации источника, клубы провели "конкретные переговоры" касательно потенциального трансфера.

Байер требует за своего футболиста 110 миллионов фунтов, в то время как контракт 20-летнего футболиста истекает летом 2021 года, и "фармацевты" будут вынуждены отпустить немца за меньшую сумму.

В текущем сезоне Хаверц провел 13 матчей в Бундеслиге: на его счету два гола и одна результативная передача.

Ранее Та раскритиковал фанатов Байера за освистывание Хаверца.

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