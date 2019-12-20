Англия

Лидер обороны "красных" готов сыграть в финале клубного ЧМ.

Защитник Ливерпуля Вирджил Ван Дейк восстановился после травмы и приступил к тренировкам команды в общей группе, сообщает Sky Sports.

На тренировке мерсисайцев в пятницу нидерландский центрбек работал вместе с партнерами по команде и готовился ко встрече с Фламенго в финале клубного чемпионата мира.

Ван Дейк отправился в Катар с повреждением и был вынужден пропустить матч с Монтерреем (2:1) в полуфинале. Теперь же 28-летний игрок не испытывает проблем со здоровьем и должен вернуться на поле.

В текущем сезоне Ван Дейк провел 25 поединков в футболке "красных", отличившись тремя голами и одним ассистом.

Матч Ливерпуль – Фламенго состоится в Дохе в субботу, 21 декабря, и начнется в 19:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Ван Дейк стал лучшим игроком года в Англии по версии болельщиков.

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