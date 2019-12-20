Англия

Новоиспеченный наставник "канониров" провел первую пресс-конференцию.

Испанский специалист Микель Артета провел свою первую пресс-конференцию после назначения на пост главного тренера лондонского Арсенала.

"Я очень счастлив и горжусь, что мне предоставили возможность стать главным тренером Арсенала. Я шел к этому несколько лет и знаю, какие ожидания на меня возложены".

"Когда я вошел в Колни (тренировочная база Арсенала — прим. ред.), я почувствовал хорошую энергию. Когда я завершил карьеру футболиста, я сказал людям следующее: "Я ухожу, но однажды, надеюсь, вернусь сюда снова, когда почувствую, что буду готов" И вот я здесь".

"Я пожертвую каждой каплей крови ради того, чтобы этот клуб стал лучше. Я знаю ожидания и статус этого клуба и то, что он заслуживает. Я полон сил и энергии. Я так счастлив!" — сказал Микель Артета на своей первой пресс-конференции.

Стоит отметить, что Артета выступал пять сезонов за Арсенал и был капитаном команды. Руководство "канониров" верит в испанца и предоставило ему долгосрочный контракт на три с половиной года.

Ранее Football.ua порассуждал о плюсах и минусах назначения Микеля Артеты на пост главного тренера.

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