Англия

Главный тренер Ливерпуля рассказал о проблемах команды с графиком и восстановлением сил.

Юрген Клопп в очередной раз выразил недовольство календарем Ливерпуля, сетуя на то, что игроки не получают отдыха.

"Может показаться, что мне не нравится то, что я делаю, но это не так. Есть две важных вещи: игроки и тренировки. Но им иногда нужен отдых. Я знаю людей, которые думают, что игроки тренируются 2 часа в день и играют один или полтора часа.

Мы не только играем, мы всегда достигаем предела на тренировках, чтобы становиться лучше. Стараемся делать больше, лучше и быстрее. Это как Формула 1. При таких скоростях нужно делать перерыв. Мы пытаемся улучшить игру постепенно до следующего уровня.

Игроки нуждаются во времени для отдыха. Мы пробуем все, чтобы дать им максимально возможное время для восстановления, но никто не пытается помочь нам с расписанием. И я не вижу решения на данный момент. Нам нужно 30-35 игроков в составе, футболисты, которые будут играть только в больших турнирах и остальные для АПЛ? Я не знаю решение вопроса. Но мы должны говорить об этом для поиска компромисса.

Проблема, которую мы имеем сейчас: АПЛ решила, что у нас будет зимний перерыв. Футбольная ассоциация же говорит, что если мы сыграем вничью в четвертом раунде мы должны провести переигровку на неделе, на которую выпадает перерыв. Это неслыханно. Как это возможно? Никто не говорит об этих вещах. Я не понимаю этого", — сказал Клопп ESPN.

Напомним, что ближайший матч Ливерпуль проведет на Клубном чемпионате мира против Фламенго в субботу, 21 декабря, в 19:30. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.