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Юрген Клопп повздорил с Антонио Мохамедом во время матча.

Ливерпуль обыграл Монтеррей на последних минутах и вырвал путевку в финал клубного ЧМ, однако этот матч не прошел без конфликтов.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп решил подшутить над своим коллегой из мексиканского клуба, который время от время требовал у рефери показывать желтые карточки игрокам Ливерпуля.

Немецкий специалист повторил жест Антонио Мохамеда, которому в итоге не понравилось поведение Клоппа. Аргентинец отправился к Клоппу выяснять отношения, за что судья наказал обоих тренеров предупреждениями.

Стоит отметить, что после окончания матча эмоции утихли, и специалисты пожали друг другу руку.

Напомним, что в финале клубного ЧМ Ливерпуль сыграет против Фламенго. Матч состоится в субботу, 21 декабря, в 19:30 по киевскому времени.

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