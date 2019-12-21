Англия

Главная проблема в заключении сделки — финансовые запросы Вест Хэма.

Центральный защитник Вест Хэма Исса Диоп попал в сферу интересов другого лондонского клуба Тоттенхэма. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо остался доволен действиями 22-летнего центрбека в матче 13-го тура чемпионата Англии, поэтому хотел бы видеть француза в составе своей команды.

Главной же проблемой в совершении сделки являются финансовые запросы Вест Хэма, который намерен выручить за своего футболиста не меньше 50 млн фунтов.

В текущем сезоне Исса Диоп провел за "молотобойцев" 16 матчей во всех турнирах, в которых он получил пять предупреждений и не отметился результативными действиями.

Стоит отметить, ранее защитник Тобиас Альдервейрельд подписал новый контракт с Тоттенхэмом. Также следующим летом истекает соглашение Яна Вертонгена, но бельгиец намерен его продлить.