Англия

Полузащитник Ливерпуля Джоржан Хендерсон подвел итог выступлений своей команды.

В финале Клубного чемпионата мира Ливерпуль сумел минимально обыграть Фламенго (1:0) и выиграть трофей.

"Это был интересный матч. Думаю, за ним было интересно наблюдать, мы хорошо играли и проявили характер. Кроме того, мы могли забить еще несколько голов. Довольны результатом и игрой в таких условиях".

"Мы давно нашли свою игру. Когда мы забиваем поздние голы, мы хотим двигаться дальше и прибавлять. Продолжим выдавать такие игры", — сказал Джордан Хендерсон.

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Ливерпуль – Фламенго.