Англия

Англичанин считает, что титул чемпиона мира хорошо повлияет на растрой команды.

Защитник Ливерпуля Джо Гомес поделился своим мнением о победе на клубном чемпионате мира и ее влиянии на настроение в команде.

"Победа лишь улучшила позитивный настрой в команде. Мы вернулись чемпионами мира. Почему мы не можем радоваться этому?

Но мы знаем, что нам нельзя останавливаться. Мы даже не прошли половину сезона, поэтому мы должны опустить головы и сохранять концентрацию.

Эта победа особенная. Мы ранее не выигрывали этот трофей и поэтому стремились к победе. Мы сыграли с двумя хорошими командами на этой неделе, и это нельзя недооценивать", – приводит слова Гомеса Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль стал вторым клубом из Англии, побеждавшим в клубном чемпионате мира.

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