Англия

Англичанин покидал стадион после матча на костылях.

Алекс Окслейд-Чемберлен в матче с Фламенго, Getty Images

Алекс Окслейд-Чемберлен в матче с Фламенго, Getty Images

Полузащитник Ливерпуля Алекс Окслейд-Чемберлен получил повреждение в матче с Фламенго (1:0) в финале клубного чемпионата мира, сообщает Sky Sports.

Окслейд-Чемберлен травмировал лодыжку в середине второго тайма, неудачно приземлившись на газон. После матча англичанин праздновал победу команды в защитном корсете и на костылях.

В ближайшее время хавбек должен пройти медицинское обследование, которое определит степень серьезности его травмы и сроки восстановления.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 21 поединок в футболке "красных", отличившись пятью голами.

Напомним, ранее Окслейд-Чемберлен становился лучшим игроком Ливерпуля в октябре.

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