Германия

Тренер "красных" рассказал о победе над Фламенго в финале.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился своим мнением о завоевании титула клубного чемпиона мира после победы в финале над Фламенго (1:0).

"Невероятный вечер для нас, для клуба и для всех, кто с нами. У нас довольно сложный период, но в каждом матче парни показывают желание побеждать.

В этот вечер мы не могли сделать большее. Выиграть клубный чемпионат мира в первый раз – невероятное чувство. Я так горжусь ребятами.

Мы показали невероятное выступление в очень сложном матче против хорошего соперника. Мы создали много хороших моментов, я очень счастлив.

Думаю, мы заслужили победу, мы были лучше как команда", – приводит слова Клоппа Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль стал вторым клубом из Англии, побеждавшим в клубном чемпионате мира.

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