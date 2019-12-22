Англия

Французский полузащитник вышел на замену в поединке против Уотфорда.

В рамках поединка 18-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед проиграл Уотфорду (0:2).

Впервые за длительное время в заявку на матч попал Поль Погба, у которого с сентября были проблемы с лодыжкой.

Французский хавбек вышел на поле во втором тайме на 64-1 минуте, заменив Джесси Лингарда. После его выхода игра МЮ стала более интересной, но Погба все равно не помог своей команде отыграть хотя бы один матч.

Последний раз Поль выходил на поле 30 сентября в поединке против Арсенала (1:1).

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