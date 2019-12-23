Англия

В лондонском дерби сильнее оказался коллектив Фрэнка Лампарда.

В 18-м туре Тоттенхэм на своем поле принимал Челси. Подопечные Жозе Моуриньо пропустили гол после ошибки Сержа Орье — ивуариец не сумел доглядеть за Виллианом.

Второй ключевой эпизод произошел в концовке первого тайма — Пауло Гаццанига промазал мимо мяча и сфолил на Маркосе Алонсо в своей штрафной — пенальти реализовал Виллиан.

Обзор матча:

Тоттенхэм — Челси 0:2

Голы: Виллиан, 12, 45+4 (с пенальти)

Тоттенхэм: Гассанига — Орье, Санчес, Альдервейрельд, Вертонген (Роуз, 74) — Дайер (Эриксен, 46), Сиссоко — Моура (Ндомбеле, 74), Алли, Сон Хын Мин — Кейн

Челси: Аррисабалага — Зума, Рюдигер, Томори — Аспиликуэта (Джеймс, 80), Канте, Ковачич (Жоржиньо, 68), Алонсо — Виллиан, Маунт — Абрахам (Батшуайи, 80)

Предупреждения: Алли, Гассанига, Сиссоко, Альдервейрельд — Зума, Ковачич, Рюдигер

Удаление: Сон Хын Мин, 62 (неспортивное поведение).