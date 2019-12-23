Бельгийский форвард рассказал о решении перейти в Интер прошлым летом.
Поль Погба и Ромелу Лукаку, Getty Images
23 декабря 2019, 19:55
Нападающий Интера Ромелу Лукаку рассказал о разговоре с Полем Погба перед тем, как окончательно решением покинуть Манчестер Юнайтед.
"Однажды я отвел Погба в сторону и сказал, что с Манчестер Юнайтед все кончено. Было ощущение, что только я и Погба были виновны в провалах Манчестер Юнайтед".
"С самого начала все было вроде: "Да, но...". Я забил в Суперкубке УЕФА, но они сказали: "Да, но в один момент он запорол".
"Когда я впервые вышел за МЮ в АПЛ, я забил Вест Хэму, но они сказали: "Да, но...". С тех пор я думал о том, что будет, если я покину клуб. Один год в Манчестер Юнайтед стирает предыдущие восемь", — приводит слова Погба CalcioMercato.
Напомним, Лукаку перешел из МЮ в Интер прошлым летом за 65 млн евро. В текущем сезоне бельгиец сыграл в футбол "нерадзурри" 22 матча, в которых забил 14 голов и отдал одну результативную передачу.
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