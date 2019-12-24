Англия

"Волки" нацелились на ивуарийского хавбека.

Полузащитник Милана Франк Кессье попал в сферу интересов Вулверхэмптона, информирует портал Calciomercato.

Английский клуб намерен укрепить линию полузащиты в январе и попытается заполучить ивуарийского хавбека. Милан хочет выручить за своего футболиста около 30 миллионов евро.

Действующий контракт Кессье с Миланом рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне 23-летний игрок провел 15 поединков в футболке "россонери", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Вулверхэмптон заинтересован в форварде Зальцбурга Чхане.

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