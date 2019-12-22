Германия

Арсенал наблюдает за ситуацией вокруг форварда.

Нападающий Байера Кевин Фолланд уже в зимнее трансферное окно может пополнить ряды Арсенала, сообщает Sky Sports.

По данным источника, новый главный тренер лондонцев Микель Артета назвал немецкого футболиста одной из своих первых целей в грядущий трансферный период.

Кроме того, облегчить переговоры с леверкузенцами должен тот факт, что у форварда остается лишь 18 месяцев по действующему контракту. В текущем сезоне Фолланд провел 17 матчей в Бундеслиге, забив пять голов и отдав шесть ассистов.

Ранее сообщалось, что "канониры" могут укрепить свою переднюю линию, купив нападающего Наполи Дриса Мертенса.