Италия

Бельгиец привлек внимание трех клубов.

Нападающий Наполи Дрис Мертенс попал в сферу интересов Арсенала, Боруссии Дортмунд и Баварии, сообщает Calciomercato .

Контракт форварда с партенопейцами подходит к концу, и клубы попытаются переманить его в январе. Стоимость бельгийца оценивается в сумму около 10 миллионов евро.

В текущем сезоне 32-летний игрок провел 21 поединок в футболке "адзурри", отличившись девятью голами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что Наполи предложил Мертенсу новый двухлетний контракт.

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