Англия

Маунт рассказал о своем отношении к экс-игроку Шахтера.

Полузащитник Челси Мэйсон Маунт высоко оценивает своего одноклубника Виллиана. Англичанин рад, что может учиться у опытного партнера.

"Виллиан? Это блестящий игрок. Я был его большим поклонником, когда выступал за молодежные команды Челси, так что тренироваться и играть с ним теперь – большая честь. Я учусь у него, и это здорово.

Это игрок мирового класса, и именно это он привносит в большие матчи – он берет игру на себя", приводит слова Маунта официальный сайт Челси.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Тоттенхэм — Челси, в котором Виллиан отметился дублем.