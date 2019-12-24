Англия

Вингер не планирует покидать свой нынешний клуб.

Крайний полузащитник Челси Виллиан, контракт которого завершается в конце текущего сезона, хотел бы еще надолго остаться в лондонском клубе.

"Интервью Виллиана сегодня. Говорит, что останется в Челси до 40 лет, если сможет. Любит Челси и хочет остаться. Переговоры с клубом о новой сделке продолжаются. Исключаю выезд в январе. Только по истечению контракта летом", — идется в твиттере журналиста Sky Sports Кейва Солкола.

Ранее сам бразильский футболист высказал свое мнение о матче АПЛ против Тоттенхэма, в котором он сделал дубль, принеся победу своей команде.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Виллиан провел 17 поединков, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.