Англия

Главный тренер Ливерпуля ожидает совместной работы с японцем.

Юрген Клопп поделился мнением о новичке Ливерпуля Такуми Минамино. Тренер считает, что японец подходит команде и ждет начала работы с ним.

"Все, что мы знаем о Такуми, очень хорошо нам подходит: его футбольные навыки, такие как принятие решений в трудных ситуациях, скорость и желание вернуть мяч назад. Он привык к контрпрессингу в Зальцбурге, который использует почти такую же философию, как и мы.

В долгосрочной перспективе, нет никаких сомнений, он нам поможет. Я с нетерпением жду совместной работы с ним", — приводит слова Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

Юрген Клопп ранее утверждал, что переход Такуми Минамино никак не повлияет на тактику команды.