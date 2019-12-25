Англия

Наставник "волков" раскритиковал календарь турнира.

Главный тренер Вулверхэмптона Нуну Эшпириту Санту остался недоволен расписанием английской Премьер-лиги в новогодний период.

"Из всего графика мы — команда, у которой меньше часов в этот период — 45 часов между двумя играми и 112 часов между тремя играми до Нового года"

"Это будет очень сложно, я думаю, что все менеджеры обеспокоены, и это справедливо. Я особенно обеспокоен, потому что расписание не имеет смысла, это абсурд для всех команд. Конечно, есть команды, у которых есть три дня между матчами, но я не знаю конкретной причины, почему у "волков" меньше часов".

"Давай посмотрим что произойдет. Мы будем тренироваться и готовится к игре против Манчестер Сити. Давайте попробуем выжить", — цитирует Эшпириту Санту Daily Mail.

Ранее сообщалось, что Вулверхэмптон намерен приобрести в центр поля в январе хавбека Милана Франка Кессье.