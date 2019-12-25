Англия

Англичанин прокомментировал результаты "лис".

Нападающий Лестера Джейми Варди поделился мнением о выступлениях команды в этом сезоне накануне матча с Ливерпулем.

"Думаю, мы были уверены в своих возможностях, но нам было необходимо доказывать это от матча к матчу. Думаю, на данный момент мы находимся на заслуженном месте. У нас есть талант и возможности, мы знаем, что можем создать проблемы любой команде, если сыграем в свою лучшую игру.

Мы немного разочарованы результатом матча с Ман Сити, но нужно абстрагироваться и готовиться ко встрече с Ливерпулем", – рассказал Варди в интервью Sky Sports.

Матч Лестер – Ливерпуль в 19-м туре АПЛ состоится в четверг, 26 декабря.

Ранее сообщалось, что Варди стал рекордсменом по голам в ворота Ман Сити под руководством Гвардиолы.

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