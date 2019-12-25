Англичанин прокомментировал результаты "лис".
Джейми Варди, Getty Images
25 декабря 2019, 09:29
Нападающий Лестера Джейми Варди поделился мнением о выступлениях команды в этом сезоне накануне матча с Ливерпулем.
"Думаю, мы были уверены в своих возможностях, но нам было необходимо доказывать это от матча к матчу. Думаю, на данный момент мы находимся на заслуженном месте. У нас есть талант и возможности, мы знаем, что можем создать проблемы любой команде, если сыграем в свою лучшую игру.
Мы немного разочарованы результатом матча с Ман Сити, но нужно абстрагироваться и готовиться ко встрече с Ливерпулем", – рассказал Варди в интервью Sky Sports.
Матч Лестер – Ливерпуль в 19-м туре АПЛ состоится в четверг, 26 декабря.
Ранее сообщалось, что Варди стал рекордсменом по голам в ворота Ман Сити под руководством Гвардиолы.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.