Англия

На поединок против "волков" мерсисайцы выйдут в специальном комплекте формы.

Как сообщает The Telegraph, Ливерпуль получил разрешение от Премьер-лиги поместить эмблему победителя Клубного чемпионата мира на своей форме.

По данным источника, распространяться подобное разрешение будет всего на одну игру в английской Премьер-лиге. Известно, что "красные" выйдут в специальном комплекте формы в домашнем матче против Вулверхэмптона 29 декабря.

Напомним, Ливерпуль в финале Клубного чемпионата мира сумел минимально обыграть бразильский Фламенго.

Ранее сообщалось, что мерсисайдцы рискуют повторить антирекорд Ньюкасла, если упустят победу в АПЛ в текущем сезоне.