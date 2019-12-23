Команда Юргена Клоппа лидирует в турнирной таблице с преимуществом в десять очков.
Ньюкасл в сезоне-1995/96, FourFourTwo
23 декабря 2019, 23:22
Ливерпуль успешно провел первую половину сезона, завершив ее на первом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Команда Юргена Клоппа пока ни разу не проигрывала в первенстве и отстает от ближайшего преследователя Лестера на десять набранных очков.
Интересно, что за всю историю АПЛ только одна команда, имевшая десять и больше очков отставания после первой половины сезона, в конечном итоге не становилась чемпионом.
Ньюкасл Юнайтед в кампании-1995/96 уступил золотые медали Манчестер Юнайтед, несмотря на серьезное преимущество в набранных пунктах перед рождественскими праздниками.
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