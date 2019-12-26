Англия

Football.ua анонсирует матч 19-го тура АПЛ между Манчестер Юнайтед и Ньюкаслом.

После поражения от Уотфорда МЮ необходимо улучшить свое положение путем победы над "сороками".

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл

26 декабря, 19:30, стадион Олд Траффорд, Манчестер. Арбитр встречи – Кевин Френд

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Прошла половина сезона, а Манчестер Юнайтед и Ньюкасл – соседи по турнирной таблице. Фантастика! Лишь по лучшей разнице забитых и пропущенных голов на одну позицию выше находятся "красные дьяволы".

Казалось, что Манчестер Юнайтед уже ничем не способен удивить, но нет, таки сумел. Подопечные Оле-Гуннара Солскьяера уступили Уотфорду – последней команде чемпионата. Помимо результата, по самой игре МЮ выглядел блекло, а как признался Харри Магуайр после того матча, игроки и сами не понимают, почему так происходит: обыграть Манчестер Сити или Тоттенхэм – пожалуйста, а с середняками и аутсайдерами – беда.

Несмотря на все опасения перед началом сезона, Ньюкасл выглядит очень убедительно, а Стив Брюс проделывает отличную работу. "Сороки" вновь стали неприятным соперником для любой из команд.

В первом круге команды встречались между собой, и минимальную победу на своем поле добыл Ньюкасл (1:0).

Ориентировочные составы:

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Янг – Погба, Мактоминей, Фред – Гринвуд, Мартиаль, Рашфорд

Ньюкасл: Дубравка – Шер, Фернандес, Лежен – Манкильо, Хейден, Шелви, Альмирон, Виллемс – Кэрролл, Жоэлинтон

Не сыграют: Байи, Фосу-Менса – Лассельс, Ритчи, Сан-Максимен, Кларк, Виллемс

Под вопросом: Рохо, Далот – Виллемс, Дамметт.

Интересные факты:

Манчестер Юнайтед остался непобежденным в 18 из последних 19 матчей против Ньюкасла во всех турнирах.

МЮ не проигрывает в последних семи домашних поединках в Премьер-лиге.