Англия

Английский полузащитник переберется в стан "святых".

Адам Лаллана может вновь стать игроком Саутгемптона, сообщает Calciomercato.

Источник утверждает, что английский полузащитник переберется в стан "святых" летом на правах свободного агента.

В этом сезоне Адам Лаллана провел 12 поединков в футболке Ливерпуля, забив гол и отдав результативную передачу.

Напомним, что полузащитник перешел в Ливерпуль именно из Саутгемптона. Тот трансфер обошелся "красным" в 31 миллион фунтов.