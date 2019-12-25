Английский полузащитник переберется в стан "святых".
АДАМ ЛАЛЛАНА, ФОТО GETTY IMAGES
25 декабря 2019, 17:48
Адам Лаллана может вновь стать игроком Саутгемптона, сообщает Calciomercato.
Источник утверждает, что английский полузащитник переберется в стан "святых" летом на правах свободного агента.
В этом сезоне Адам Лаллана провел 12 поединков в футболке Ливерпуля, забив гол и отдав результативную передачу.
Напомним, что полузащитник перешел в Ливерпуль именно из Саутгемптона. Тот трансфер обошелся "красным" в 31 миллион фунтов.