Англия

Вингер Барселоны Филиппе Коутиньо, выступающий в аренде за Баварию, не исключает возможность возвращения в Англию.

Филиппе Коутиньо не против вновь поиграть в Англии и готов рассмотреть предложения от клубов АПЛ — сообщает beIN Sports.

Пока неизвестно, станет ли Бавария использовать право на выкуп контракта бразильца, а Барселона собирается его продать, если будут достойные предложения за футболиста, который в последнее время значительно подешевел.

Одним из претендентов на Филиппе Коутиньо называют Челси, которому отменили трансферный бан.

27-летний атакующий полузащитник уже выступал в АПЛ за Ливерпуль (201 матч во всех турнирах, 54 гола). Кроме «красных», бразилец защищал цвета Интера (47, 5), Васку да Гамы (43, 5), Эспаньола (16, 5), Барселоны (76, 21) и Баварии (22, 7), а также провел 61 матч (17 голов) за национальную сборную Бразилии.

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