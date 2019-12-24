Испания

Каталонцы больше не рассчитывают на бразильца.

Полузащитник Филиппе Коутиньо не входит в планы Барселоны и должен покинуть клуб следующим летом.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, каталонский клуб планирует продать бразильского хавбека, чтобы получить деньги на приобретение Неймара, который оценивается в 180 млн евро. Руководство "сине-гранатовых" надеется, что за 27-летнего игрока можно будет выручить около 100 млн евро, если он хорошо себя проявит.

В текущем сезоне Коутиньо выступает на правах аренды в Баварии, где отыграл 22 матча, отличившись семью голами и семью ассистами.

Ранее сообщалось, что Коутиньо подешевел на 70 млн евро по версии Transfermarkt.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.