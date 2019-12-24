Германия

Полузащитник Баварии стал самым подешевевшим футболистом мира в 2019 году.

Портал Transfermarkt опубликовал итоги 2019 года в мировом футболе, указав тех футболистов, которые потеряли в своей стоимости наибольшие суммы.

Так, лидером рейтинга является Фелиппе Коутиньо, который ранее оценивался в 140 миллионов евро, но за этот год упал в цене до 70 млн.

На втором месте защитник Реала Марсело, который потерял целых 50 млн из своей стоимости в 70 млн.

Наиболее подешевевшие игроки 2019 года

1. Коутиньо (Бавария) — 70 млн, цена упала на 70 млн

2. Марсело (Реал Мадрид) — 20 млн, цена упала на 50 млн

3. Ракитич (Барселона) — 25 млн, цена упала на 40 млн

4. Бускетс (Барселона) — 35 млн, цена упала на 40 млн

5. Асенсио (Реал Мадрид) — 40 млн, цена упала на 40 млн

6. Бэйл (Барселона) — 40 млн, цена упала на 40 млн

7. Кавани (ПСЖ) — 25 млн, цена упала на 30 млн

8. Лемар (Атлетико) — 30 млн, цена упала на 30 млн

9. Умтити (Барселона) — 40 млн, цена упала на 30 млн

10. Фекир (Бетис) — 40 млн, цена упала на 30 млн

Отметим, что в январское трансферное окно может состояться много переходов футболистов, у которых завершается контракт летом. Ознакомиться с теми, кто может уйти, не дожидаясь лета, можно в новом видео на канале Бей Беги.