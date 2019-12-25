Англия

Игрок Вест Хэма Майкл Антонио знает рецепт искоренения расизма на стадионах.

Майкл Антонио уверен, что болельщики прекратят оскорбления на расовой почве, если их команды будут наказывать снятием очков в турнирной таблице.

"Мне кажется, руководство футбола и правительства слишком мягко относятся к расистам, – цитирует Антонио The Guardian. – Штрафовать клубы, зарабатывающие миллиарды, смешно, тем более фанов это никак не касается. А вот если наказывать команды снятием очков, то это заставит людей задуматься. Лично на меня расизм никак не влияет, я просто не обращаю внимания на его проявления. Но это не значит, что проблемы не существует, и с ней не надо бороться".

Последним расистским скандалом в Англии стало оскорбление защитника Челси Антонио Рюдигера болельщиками Тоттенхэма, а ранее фаны Манчестер Сити оскорбляли полузащитника Манчестер Юнайтед Фреда.

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