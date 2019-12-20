Италия

Хавбек туринцев высказал свое мнение о проблеме.

Полузащитник Ювентуса Блез Матюиди рассказал о том, как видит борьбу с расизмом в современном футболе.

"Расизм — это глупо, этим людям нет места на футбольном стадионе. Я говорю себе, что уходить с поля игроку — это не правильное решение. Это было бы поражением, это все равно что сказать, что они победили".

"Я скажу вам, что я на самом деле думаю: я думаю, что было бы хорошо, если бы сильное заявление шло от человека с белым цветом кожи. Это было бы более выразительно. Мы все должны знать об этом бедствии", — сказал Матюиди RMC Sport.

Напомним, в последнем матче чемпионата Италии Ювентус на выезде сумел обыграть Сампдорию (2:1).