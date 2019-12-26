Англия

Защитник "красных" — о борьбе за титул в текущем сезоне.

Защитник Ливерпуля Эндрю Робертсон вспомнил прошлый сезон, а также поделился своими ожиданиями от чемпионской гонки в нынешнем.

"К сожалению, набрать 97 очков в прошлом сезоне было недостаточно. Для нас это все еще больно. Тем не менее, мы победили в Лиге чемпионов, и мы можем оглянуться назад и сказать, что это был успешный сезон"

"Мы знаем, насколько важна каждая игра, потому что каждое очко, каждая победа. Мы потерпели неудачу ранее, но мы давили на Манчестер Сити до конца".

"В этом сезоне у нас хорошее преимущество прямо сейчас, но мы знаем, что если мы упустим очки, две команды позади нас будут готовы восспользоваться этим", — цитирует Робертсона Goal.

Напомним, следующий матч в рамках АПЛ Ливерпуль проведет на выезде против Лестера.