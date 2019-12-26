Англия

Полузащитник получил желтую карточку уже на 24-й секунде матча.

Манчестер Юнайтед принимает Ньюкасл на своем поле в матче 19-го тура английской Премьер-лиги.

Интересно, что уже на 24-й секунде встречи полузащитник "красных дьяволов" Скотт Мактоминей заработал желтую карточку.

Это предупреждение стало самым быстрым в истории чемпионата Англии как минимум с сезона-2006/2007.

Следить за событиями матча Манчестер Юнайтед — Ньюкасл вы можете в онлайн трансляции на нашем сайте.

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