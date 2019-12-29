Англия

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg представляет анонс матча между Ливерпулем и Вулверхэмптоном.

Подопечные Юргена Клоппа сойдутся в поединке против коллектива Нуну Эшпириту Санту.

Ливерпуль – Вулверхэмптон

29 декабря, 18:30, стадион Энфилд, Ливерпуль. Арбитр встречи – Энтони Тейлор

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

У Ливерпуля и Вулверхэмптона есть нечто общее – оба провели отличные поединки в прошлом туре, одолев Лестер и Манчестер Сити. Если в ситуации с "красными" они обыграли оппонента фактически без проблем, то "волкам" пришлось попотеть и отыгрываться.

В который раз можно задаться вопросом – откуда у Ливерпуля столько сил? Наверное, ответ на данный вопрос не смог бы дать и Юрген Клопп. "Красные" уверенно лидируют в чемпионате и даже Пеп Гвардиола признал – чемпионская гонка завершена.

Что касается Вулверхэмптона, то клуб находится в отличной форме и, в частности, это касается Адамы Траоре. А вот форвард "волков" Рауль Хименес и вовсе обещал прервать беспроигрышную серию "красных". Сдержит ли свое слово мексиканец?

В прошлом сезоне команды трижды встречались между собой: две победу у Ливерпуля в АПЛ (2:0, 2:0), а в Кубке Англии сильнее оказался Вулверхэмптон (2:1).

По версии букмекеров, Ливерпуль – безоговорочный фаворит встречи. Победа "красных" оценивается коэффициентом 1,32, ничья – 5,50, а победа "волков" – 10,5.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Окслейд-Чемберлен, Клайн, Матип, Фабиньо, Ловрен – Боли, Гиббс-Уайт

Под вопросом: Хендерсон — ...

Интересные факты:

Ливерпуль исключительно побеждает в последних 16 домашних матчах в АПЛ.

"Красные" забивают как минимум два гола в последних 16 домашних играх в Премьер-лиге.

Мерсисайдский клуб не пропускает на протяжении трех поединков подряд в чемпионате Англии.

В 13 из 14 последних матчей в АПЛ Вулверхэмптон не проигрывает.

"Волки" забивают как минимум два гола в последних трех гостевых играх в АПЛ.