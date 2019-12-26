Англия 26 декабря 2019, 23:40 Тоттенхэм — Брайтон 2:1 Видео голов и обзор матча Вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии. Тоттенхэм — Брайтон, Getty Images 26 декабря 2019, 23:40 В матче 19-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм добыл волевую победу над Брайтоном со счетом 2:1. Команда Жозе Моуриньо проигрывала по итогам первого тайма, однако после перерыва смогла вернуться в игру и набрать три очка. Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook и Instagram. Команды Брайтон Тоттенхэм Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте