Англия

Вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В матче 19-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм добыл волевую победу над Брайтоном со счетом 2:1.

Команда Жозе Моуриньо проигрывала по итогам первого тайма, однако после перерыва смогла вернуться в игру и набрать три очка.

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