Англия

Никогда ранее команда, потерявшая голкипера из-за удаления в первые 12 минут матча АПЛ, в итоге не проигрывала.

Удаление вратаря Манчестер Сити Эдерсона на 12-й минуте матча 19-го тура чемпионата Англии против Вулверхэмптона нарушило традицию английской Премьер-лиги.

До случая с Эдерсоном лишь трижды команды АПЛ теряли вратаря до 12-й минуты из-за удаления, однако закончили свои матчи победой и двумя ничьими. А вот Манчестер Сити умудрился растранжирить преимущество в два мяча.

В меньшинстве Рахим Стерлинг оформил дубль, хотя при этом умудрился не реализовать два пенальти за две минуты. Однако голы Траоре, Хименеса и Доэрти принесли победу гостям.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.