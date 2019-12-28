Англия

"Чайки" нацелились на сенегальского форварда.

Нападающий Амьена Мусса Конате попал в сферу интересов Брайтона, информирует Foot Mercato.

Английский клуб планирует укрепить линию нападения в январе и попытается подписать Конате. "Чайки" рассматривают сенегальца в качестве альтернативы опытному Гленну Мюррэю.

Конате выступает в составе Амьена с 2017 года, перейдя из Сьона. В текущем сезоне 26-летний игрок провел 8 поединков, отличившись одним голом и одним ассистом.

В активе Конате имеется 32 матча и 12 голов в составе сборной Сенегала.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.