Датчанин обошел всех по голам прямыми ударами со штрафных и с дальней дистанции.
КРИСТИАН ЭРИКСЕН, ФОТО GETTY IMAGES
29 декабря 2019, 08:31
Кристиан Эриксен имеет лучший показатель голов, которые были забиты прямыми ударами со штрафных (8) и ударами из-за пределов штрафной (23) с сентября 2013, когда он дебютировал в АПЛ, сообщает Opta.
Именно гол датчанина со штрафного положил начало камбэку команды Жозе Моуриньо в недавнем поединке против Норвича.
Отметим, что контракт Кристиана Эриксена с Тоттенхэмом истекает этим летом, игрок может перейти в МЮ на правах свободного агента.
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