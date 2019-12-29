Англия

Датчанин обошел всех по голам прямыми ударами со штрафных и с дальней дистанции.

Кристиан Эриксен имеет лучший показатель голов, которые были забиты прямыми ударами со штрафных (8) и ударами из-за пределов штрафной (23) с сентября 2013, когда он дебютировал в АПЛ, сообщает Opta.

Именно гол датчанина со штрафного положил начало камбэку команды Жозе Моуриньо в недавнем поединке против Норвича.

Отметим, что контракт Кристиана Эриксена с Тоттенхэмом истекает этим летом, игрок может перейти в МЮ на правах свободного агента.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.