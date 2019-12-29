Норвежец прокомментировал победу над Бернли.
Оле-Гуннар Солскьяер, Getty Images
29 декабря 2019, 06:24
Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер прокомментировал результат матча с Бернли (2:0) в 20-м туре АПЛ.
"В первой половине мы действовали очень хорошо: контролировали игру и доминировали на поле. Во втором тайме, конечно, возникали моменты у наших ворот, потому что соперник постоянно забрасывал туда мяч, но мы здорово оборонялись.
Для нас очень важно провести сухой матч и знать, что мы способны добиваться результата усилиями. Можно не всегда выигрывать, когда забиваешь один гол, но в этом случае сухие ворота увеличивают шансы на положительный результат.
У нас было очень много хороших возможностей для контратак. Мы здорово сыграли. Хотим сохранить текущую форму", – приводит слова Солскьяера BBC.
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