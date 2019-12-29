Англия

Лондонский клуб нацелился на игрока Лейпцига.

Защитник Лейпцига Дайот Упамекано попал в сферу интересов Лейпцига, информирует Le Parisien.

"Канониры" намерены укрепить линию обороны в январе и снова попытаются подписать французского центрбека. По информации источника, Лейпциг готов отпустить 21-летнего игрока уже зимой, если ему удастся заполучить Танги Куасси из ПСЖ.

Действующий контракт Упамекано с немецким клубом рассчитан до июня 2021 года.

В текущем сезоне защитник провел 19 поединков в футболке "быков".

Ранее сообщалось, что Арсенал хочет подписать полузащитника Ювентуса Адриена Рабио.

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